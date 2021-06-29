Матч Хорватия - Испания - второй по результативности в истории Евро

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Матч Хорватия - Испания - второй по результативности в истории ЕвроФото: твиттер УЕФА

Игра 1/8 финала Евро-2020 между сборными Испании и Хорватии (5:3) войдет в историю.

Сборные на двоих забили 8 голов, что является вторым результатом в истории турнира.

Самым результативным матчем в истории Евро остается поединок Франции и Югославии в 1960 году.

Отметим, что тогда французы уступили в полуфинале со счетом 4:5.

Читайте также: Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
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