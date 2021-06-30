"Локомотив" объявил об уходе четверых футболистов

Теги локомотив москваэдер маседуантон коченковсоломон кверквелиявладислав игнатьев

"Локомотив" объявил об уходе четверых футболистовФото: ФК "Локомотив"

"Локомотив" объявил об уходе сразу четверых игроков.

Как сообщает сайт клуба, из команды ушли голкипер Антон Коченков, защитники Владислав Игнатьев и Соломон Кверквелия, а также форвард Эдер.

Отметим, что у всех четверых футболистов истекли соглашения с клубом.

По итогам минувшего сезона "Локомотив" финишировал в РПЛ на третьем месте и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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