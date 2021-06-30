Галоян вместо ЦСКА перейдет в другой клуб РПЛ

Фото твиттер "Велеса"

Переход хавбека "Велеса" Артура Галояна в ЦСКА сорвался.

По сведениям Sport24, московскому клубу не удалось договориться о подписании контракта с 22-летним игроком.

Отмечается, что Галоян продолжит карьеру в "Уфе". Ранее он находился у ЦСКА на просмотре.

В минувшем сезоне ФНЛ Галоян провел 39 игр, в которых забил 5 голов.

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