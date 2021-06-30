Педри поедет на Олимпийские игры, несмотря на просьбу "Барселоны" не вызывать игрока

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Педри поедет на Олимпийские игры, несмотря на просьбу "Барселоны" не вызывать игрока Фото твиттер сборной Испании

Хавбек "Барселоны" Педри все-таки отправится на Олимпийские игры.

Как сообщает Marca, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не удовлетворила просьбу каталонцев  не вызывать 18-летнего игрока из-за высокой нагрузки.

Отмечается, что сам Педри хочет представлять Испанию на Олимпийских играх.

В минувшем сезоне Педри принял участие в 52 матчах за "Барселону", а также провел четыре игры на Евро-2020.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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