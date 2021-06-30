"Реал" получит выплату за переход Хакими из "Интера" в ПСЖ

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

"Реал" получит солидарные выплаты от ФИФА за трансфер защитника "Интера" Ашрафа Хакими в ПСЖ.

Как сообщает As, стоимость сделки должна составить 70 миллионов евро, поэтому мадридскому клубу полагается 2,1 миллиона евро.

Отметим, что такие выплаты делаются клубам, которые воспитывают футболиста с 12 до 23 лет. Хакими находился в академии "Реала" до 19 лет.

В 2020 году "Реал" продал Хакими "Интеру" за 40 миллионов евро.

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