Роналду - лидер по стоимости поста в инстаграме

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Роналду - лидер по стоимости поста в инстаграме Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Публикация одного рекламного поста в инстаграме нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду стоит 1,6 миллиона долларов.

Как сообщает ВВС, португалец впервые стал лидером по этому показателю. Он опередил актера Дуэйна Джонсона (1,52 млн долларов) и певицу Ариану Гранде (1,51 млн).

Отметим, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси идет седьмым в этом списке - 1,1 миллиона долларов за публикацию.

Ранее сообщалось, что Роналду первым в инстаграме преодолел отметку в 300 миллионов подписчиков.

Читайте также: Спортивный директор "Ювентуса" рассказал о возможном уходе Роналду. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, я такой, я лидор! А ещё я очень красивый, Бадр без ума от меня!

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