Роналду - лидер по стоимости поста в инстаграме
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
Публикация одного рекламного поста в инстаграме нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду стоит 1,6 миллиона долларов.
Как сообщает ВВС, португалец впервые стал лидером по этому показателю. Он опередил актера Дуэйна Джонсона (1,52 млн долларов) и певицу Ариану Гранде (1,51 млн).
Отметим, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси идет седьмым в этом списке - 1,1 миллиона долларов за публикацию.
Ранее сообщалось, что Роналду первым в инстаграме преодолел отметку в 300 миллионов подписчиков.
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17