Дивеев может перебраться в Италию

Фото: инстаграм Дивеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает TuttoBolognaWeb, в услугах 21-летнего россиянина заинтересована "Болонья", которая видит в нем замену Такехиро Томиясу.

Отмечается, что трансфер Дивеева может обойтись "Болонье" в 5-6 миллионов евро.

Соглашение Дивеева с ЦСКА действует до лета 2024 года. В минувшем сезоне на его счету два гола и два ассиста в 32 матчах.

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