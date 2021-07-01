Нагельсманн приступил к обязанностям тренера "Баварии"

Теги бавария мюнхенюлиан нагельсманн

Нагельсманн приступил к обязанностям тренера "Баварии"Фото: инстаграм "Баварии"

Новый наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн приступил к своим обязанностям.

Сегодня, 1 июля, 33-летний тренер прибыл на базу клуба на Зебенерштрассе. Тренировки под руководством Нагельсманна начнутся на следующей неделе.

Новый сезон Бундеслиги стартует 13 августа. В 1-м туре "Бавария" встретится с менхенгладбахской "Боруссией".

Напомним, что в апреле экс-тренер "РБ Лейпцига" подписал с "Баварией" контракт на пять лет.

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