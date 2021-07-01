"Спартак" вступил в борьбу за Льяича
Фото: инстаграм Льяича
"Спартак" ведет борьбу за хавбека "Бешикташа" Адема Льяича.
Как сообщает Fanatik, турецкий клуб может отпустить 29-летнего серба бесплатно для сокращения зарплатного фонда. Зарплата футболиста составляет 3,5 миллиона евро за сезон.
Отмечается, что на футболиста также претендуют "Дженоа", "Торино" и "Адана Демирспор".
Соглашение Льяича с клубом истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне на его счету два гола и пять результативных передач в 24 играх.
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