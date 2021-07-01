Стала известна причина торможения переговоров о продлении контракта Месси с "Барселоной"

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Стала известна причина торможения переговоров о продлении контракта Месси с "Барселоной" Фото: инстаграм Лионеля Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта готовится к встрече с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом.

По сведениям Diario Sport, на встрече будет обсуждаться вопрос с контрактом нападающего Лионеля Месси.

Известно, что для избежания нарушений правил финансового фэйр-плея каталонцы хотят распределить объем выплат в пользу Месси не на два года, а на более длительный срок. Однако Тебас категорически против такого шага. Именно по этой причине продление соглашения с Месси затянулось.

Напомним, что 1 июля у Месси истек контракт с "Барсой" и он стал свободным агентом.

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Первоклашка с крутым нравом

Ай,меци подхлючил все сваи звяси ... жадныц ненасытный-с балластъ ... ))))

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