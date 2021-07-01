"Зенит" нацелился на форварда сборной Польши

Фото: инстаграм Шверчока

"Зенит" интересуется форвардом "Пяста" и сборной Польши Якубом Шверчоком.

Как сообщает Przegląd Sportowy, чемпион России готов заплатить за 28-летнего игрока 3 миллиона евро.

"Дело не в том, что мы должны обязательно продать Якуба. Мы можем позволить себе оставить его в команде и готовы к тому, что он вернется к нам после отпуска. Думаю, он останется с нами в следующем сезоне. С ним мы однозначно будем сильнее, чем без него", - заявил спортивный директор "Пяста" Богдан Вильк.

В минувшем сезоне на счету Шверчока 16 голов и два ассиста в 24 играх.

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