"Зенит" нацелился на форварда сборной Польши
Фото: инстаграм Шверчока
"Зенит" интересуется форвардом "Пяста" и сборной Польши Якубом Шверчоком.
Как сообщает Przegląd Sportowy, чемпион России готов заплатить за 28-летнего игрока 3 миллиона евро.
"Дело не в том, что мы должны обязательно продать Якуба. Мы можем позволить себе оставить его в команде и готовы к тому, что он вернется к нам после отпуска. Думаю, он останется с нами в следующем сезоне. С ним мы однозначно будем сильнее, чем без него", - заявил спортивный директор "Пяста" Богдан Вильк.
В минувшем сезоне на счету Шверчока 16 голов и два ассиста в 24 играх.
Читайте также: "Зенит" нацелился на Джованни Симеоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Начо продлит контракт с "Реалом"
-
Марку Силва, которым интересовался ЦСКА, стал тренером "Фулхэма"
-
Слуцкий назвал трех лучших рэперов
-
ЦСКА нацелился на защитника "Интера"
-
"Тоттенхэм" хочет арендовать Пьянича
-
"Интер Майами" отказался от трансфера Виллиана из-за финансовых требований игрока
-
Кудряшов может вернуться в Россию
-
Зарема высказалась о возможном назначении Рангника в "Локомотив"
-
1
Хави: "Если я понадоблюсь "Барселоне", я приду на помощь"
-
1
2 июля состоится пресс-конференция Черчесова
-
Слуцкий отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную России
-
"Зенит" нацелился на форварда сборной Польши
-
1
Стала известна причина торможения переговоров о продлении контракта Месси с "Барселоной"
-
"Спартак" вступил в борьбу за Льяича
-
Нагельсманн приступил к обязанностям тренера "Баварии"
-
Тренер сборной Венгрии потроллил Роналду, Мбаппе и Нойера
-
1
Дивеев может перебраться в Италию
-
Рамос ради ПСЖ отказал двум клубам АПЛ
-
1
Роналду - лидер по стоимости поста в инстаграме
-
"Севилья" разорвала контракт с Алеишем Видалем