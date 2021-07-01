2 июля состоится пресс-конференция Черчесова

Фото: инстаграм Станислава Черчесова

Завтра, 2 июля, состоится пресс-конференция наставника сборной России Станислава Черчесова.

Мероприятие будет транслироваться на "Матч ТВ" и начнется в 12:00 (мск).

Ожидается, что Черчесов подведет итоги выступления России на Евро-2020. Напомним, что россияне заняли в группе последнее место.

Контракт Черчесова со сборной рассчитан до окончания ЧМ-2022.

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