2 июля состоится пресс-конференция Черчесова
Фото: инстаграм Станислава Черчесова
Завтра, 2 июля, состоится пресс-конференция наставника сборной России Станислава Черчесова.
Мероприятие будет транслироваться на "Матч ТВ" и начнется в 12:00 (мск).
Ожидается, что Черчесов подведет итоги выступления России на Евро-2020. Напомним, что россияне заняли в группе последнее место.
Контракт Черчесова со сборной рассчитан до окончания ЧМ-2022.
Читайте также: Черчесов высказался о вылете сборной России с Евро-2020. | http://soccernews.ru
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