2 июля состоится пресс-конференция Черчесова

1 Теги россиястанислав черчесов

2 июля состоится пресс-конференция Черчесова Фото: инстаграм Станислава Черчесова

Завтра, 2 июля, состоится пресс-конференция наставника сборной России Станислава Черчесова.

Мероприятие будет транслироваться на "Матч ТВ" и начнется в 12:00 (мск).

Ожидается, что Черчесов подведет итоги выступления России на Евро-2020. Напомним, что россияне заняли в группе последнее место.

Контракт Черчесова со сборной рассчитан до окончания ЧМ-2022.

Читайте также: Черчесов высказался о вылете сборной России с Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ай,шашлычниг не ынтересен ... люче посматрюти 60 минуточек с попковым-с и скотеевоц ... ))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА нацелился на защитника "Интера"

ЦСКА нацелился на защитника "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов