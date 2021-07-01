Хави: "Если я понадоблюсь "Барселоне", я приду на помощь"

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Хави: "Если я понадоблюсь "Барселоне", я приду на помощь" Фото: Твиттер @futtmais

Экс-игрок "Барселоны" Хави высказался о ситуации с Лионелем Месси и возможном возвращении в каталонский клуб.

"Надеюсь, через несколько дней объявят о продлении контракта с Месси. Я думаю, что Лео и клуб, очевидно, тоже этого хотят.

Могу ли я возглавить "Барселону"? Я желаю всего наилучшего для "Барселоны", и, если однажды я понадоблюсь клубу, я приду на помощь. Однако я всегда с уважением относился к Куману", - приводит слова Хави Sport.es.

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Ай,описательно продлюти ... по многащисленны просъбам-с трудящихца ... ))))

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