Зарема высказалась о возможном назначении Рангника в "Локомотив"

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Зарема высказалась о возможном назначении Рангника в "Локомотив"Фото: инстаграм Рангника

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением касательно возможного назначения Ральфа Рангника спортивным директором "Локомотива".

"Рангник - кандидатура неоднозначная. Однако меня разочаровало другое. Вовсе не то, что "Локомотив" занялся укреплением спортивных направлений (кто "Спартаку" мешает заняться тем же?), а то, что агенты, питающиеся в "Локо", теперь дружною гурьбой перейдут в "Спартак". С возвращением!" - написала Салихова в телеграме.

Рангник известен по работе тренера в "Шальке", "Хоффенхайме" и "РБ Лейпциге".

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