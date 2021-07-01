"Тоттенхэм" хочет арендовать Пьянича

Теги тоттенхэммиралем пьяничбарселонаювентус

"Тоттенхэм" хочет арендовать Пьянича Фото: инстаграм Пьянича

Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

По сведениям Diario Sport, спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи уже обратился в каталонский клуб по поводу аренды футболиста.

Отмечается, что "Ювентус" также хочет арендовать Пьянича на два года, но проблемой может стать высокая зарплата боснийца.

В прошедшем сезоне Пьянич принял участие в 30 матчах во всех турнирах.

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