ЦСКА нацелился на защитника "Интера"

Фото: инстаграм Далберта

ЦСКА хочет подписать защитника "Интера" Далберта.

По сведениям Calciomercato, "нерадзурри" не рассчитывают на 27-летнего бразильца и готовы продать его за 6-7 миллионов евро.

Отметим, что последние два сезона Далберт выступал на правах аренды за "Фиорентину" и "Ренн".

В минувшем сезоне Далберт провел за "Ренн" 18 игр и сделал одну голевую передачу.

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