Начо продлит контракт с "Реалом"

Теги реал мадридначо фернандес

Начо продлит контракт с "Реалом"Фото: инстаграм Начо Фернандеса

Защитник "Реала" Начо Фернандес в ближайшее время продлит контракт с клубом.

По сведениям Mundo Deportivo, новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Действующий контракт игрока истекает летом 2022 года.

Начо является воспитанником "Реала" и находится в структуре клуба с 2001 года.

В минувшем сезоне Начо провел 33 матча, в которых отметился одним голом.

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