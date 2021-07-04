Кубок Америки: Аргентина разгромила Эквадор, Колумбия по пенальти выбила Уругвай

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Кубок Америки: Аргентина разгромила Эквадор, Колумбия по пенальти выбила УругвайФото: твиттер Кубка Америки

В рамках 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины уверенно обыграла Эквадор, а Уругвай в серии пенальти уступил Колумбии.

Таким образом, Аргентина и Колумбия разыграют между собой путевку в финал. Напомним, что во втором полуфинале встретятся Бразилия и Перу.

Аргентина - Эквадор 3:0

Голы: де Пауль, 40 - 1:0, Мартинес, 84 - 2:0, Месси, 90 - 3:0

Аргентина: Мартинес, Молина, Пеццелья, Отаменди, Акунья, де Пауль, Паредес (Родригес, 71), Ло Чельсо (Ди Мария, 71), Месси, Мартинес (Агуэро, 90), Гонсалес (Тальяфико, 83).

Эквадор: Галиндес, Пресиадо (Кампана, 83), Арболеда, Инкапиэ, Эступиньян, Франко (Кайседо, 70), Груэсо (Эстрада, 46), Мендес, Мена, Валенсия, Паласиос (Плата, 46).

Удаление: Инкапиэ (90).  


Уругвай - Колумбия 0:0, по пенальти - 2:4

Уругвай: Муслера, Винья, Годин, Хименес, Весино, Нандес, Вальверде (Касерес, 80), Бентанкур, де Арраскаэта (Торрес, 68), Суарес, Кавани.

Колумбия: Оспина, Тесильо, Мина, Санчес, Муньос, Барриос, Куэльяр, Диас, Борре (Борха, 87), Сапата, Муриэль (Чара, 67).  

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