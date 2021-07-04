Как в Дании праздновали выход сборной в полуфинал Евро-2020 (видео)

Фото: твиттер УЕФА

Сборная Дании пробилась в полуфинал Евро-2020, одолев в 1/4 финала Чехию.

Сотни датских болельщиков следили за игрой на одной из площадей Копенгагена. Появилось видео, как болельщики празднуют выход своей команды в полуфинал.

Напомним, что соперником Дании в полуфинале станет Англия. Матч состоится 7 июля.

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