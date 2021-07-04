Как в Дании праздновали выход сборной в полуфинал Евро-2020 (видео)
Фото: твиттер УЕФА
Сборная Дании пробилась в полуфинал Евро-2020, одолев в 1/4 финала Чехию.
Сотни датских болельщиков следили за игрой на одной из площадей Копенгагена. Появилось видео, как болельщики празднуют выход своей команды в полуфинал.
Scenes in Copenhagen as Delaney & Dolberg inspire Denmark! @dbulandshold | #DEN | #EURO2020 pic.twitter.com/STiZZSuKGq— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021
Напомним, что соперником Дании в полуфинале станет Англия. Матч состоится 7 июля.
Читайте также: Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020. | http://soccernews.ru
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