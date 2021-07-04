Месси обошел Роналду по голам со штрафных
Фото: твиттер Кубка Америки
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил гол со штрафного удара в игре 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора (3:0).
34-летний аргентинец забил 58-й гол со штрафного удара в карьере.
По сведениям ESPN, по этому показателю Месси обошел Криштиану Роналду, который забил 57 голов со штрафных.
Напомним, что в полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с Колумбией.
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