Месси обошел Роналду по голам со штрафных

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Месси обошел Роналду по голам со штрафныхФото: твиттер Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил гол со штрафного удара в игре 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора (3:0).

34-летний аргентинец забил 58-й гол со штрафного удара в карьере.

По сведениям ESPN, по этому показателю Месси обошел Криштиану Роналду, который забил 57 голов со штрафных.

Напомним, что в полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с Колумбией.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Лео Король футбола и это знает даже мой кот Бадр и моя тупая как дверь сестра!

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