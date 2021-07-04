Месси высказался о выходе Аргентины в полуфинал Кубка Америки
Фото: твиттер Кубка Америки
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарии после победы над Эквадором (3:0) в рамках 1/4 финала Кубка Америки.
"Это был очень сложный матч, мы знали, что это трудный соперник. Было очень сложно, пока мы не забили. Потом игра стала скомканной. Важно, что мы сделали еще один шаг вперед. Мы старались играть в наш футбол, однако иногда не получалось. Поле нам в этом не помогало. Мы провели очень важную игру. Одна из наших целей - попасть в четверку лучших. Теперь нужно отдохнуть, так как осталось мало времени до следующего матча.
Я всегда говорю: индивидуальные награды второстепенны, мы здесь для другого. Хочу поздравить команду с проделанной работой, мы много дней были вдали от наших семей. У нас есть цель, и мы думаем о ней", - приводит слова Месси твиттер сборной Аргентины.
Напомним, что полуфинале Аргентина сыграет против Колумбии.
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