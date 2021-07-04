Тедеско может возглавить сборную России

Фото: инстаграм "Спартака"

Журналист Максим Алланазаров поделился информацией о возможном назначении Доменико Тедеско тренером сборной России.

"Тедеско готов рассмотреть предложение сборной России, если оно поступит. Доменико вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту тренера сборной России, как многие пишут. Если такое предложение тренеру поступит, то он вполне готов его рассматривать", - сообщил Алланазаров.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер сборной Станислав Черчесов покинет свой пост после провала на Евро-2020.

Напомним, что Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял "Спартак".

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