"Барселона" готовится разорвать контракты с двумя футболистами
Фото: инстаграм Умтити
"Барселона" намерена избавиться от защитника Самюэля Умтити и хавбека Миралема Пьянича.
По сведениям Mundo Deportivo, клуб направил футболистам уведомления о том, что они должны уйти из клуба этим летом. Во-первых, "Барса" хочет сократить зарплатную ведомость для подписания контракта с Лионелем Месси. Во-вторых, наставник команды Рональд Куман хочет начать предсезонку с теми футболистами, которые входят в его планы.
Отмечается, что Умтити не собирается покидать клуб и хочет вернуть себе место в составе. Пьянич также не спешит с решением, он хочет изучить все предложения. Оба игрока зарабатывают около 8 млн евро после уплаты налогов.
Таким образом, "Барса" может разорвать контракты с футболистами, как это было с Матеусом Фернандесом на прошлой неделе.
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|Валенсия
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|27
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