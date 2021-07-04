"Барселона" готовится разорвать контракты с двумя футболистами

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"Барселона" готовится разорвать контракты с двумя футболистамиФото: инстаграм Умтити

"Барселона" намерена избавиться от защитника Самюэля Умтити и хавбека Миралема Пьянича.

По сведениям Mundo Deportivo, клуб направил футболистам уведомления о том, что они должны уйти из клуба этим летом. Во-первых, "Барса" хочет сократить зарплатную ведомость для подписания контракта с Лионелем Месси. Во-вторых, наставник команды Рональд Куман хочет начать предсезонку с теми футболистами, которые входят в его планы.

Отмечается, что Умтити не собирается покидать клуб и хочет вернуть себе место в составе. Пьянич также не спешит с решением, он хочет изучить все предложения. Оба игрока зарабатывают около 8 млн евро после уплаты налогов.

Таким образом, "Барса" может разорвать контракты с футболистами, как это было с Матеусом Фернандесом на прошлой неделе.

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