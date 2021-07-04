"Ливерпуль" нацелился на игрока сборной Италии

Фото: инстаграм Бареллы

Хавбек "Интера" Николо Барелла попал в сферу интересов "Ливерпуля".

По сведениям Mirror, мерсисайдцы попробуют подписать 24-летнего итальянца после Евро-2020.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне Барелла провел 46 игр, в которых забил три гола и отдал 10 ассистов. На Евро-2020 игрок забил гол и отдал два ассиста в 4 матчах.

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