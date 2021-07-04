Месси требует от "Барселоны" гарантий выплаты всех денег по старому и новому контрактам

Теги барселоналионель месси

Месси требует от "Барселоны" гарантий выплаты всех денег по старому и новому контрактам Фото: инстаграм Лионеля Месси

Появились новые подробности переговоров "Барселоны" с Лионелем Месси о новом контракте.

По сведениям Marca, стороны пока не могут уладить несколько вопросов. Во-первых, Месси требует от клуба гарантий выплаты всех денег, которые положенные по контракту, даже если кризис в футболе усугубится.

Во-вторых, представители игрока хотят узнать, как "Барса" планирует распределять по сроку нового контракта те задолженности перед футболистом, которые остались еще с предыдущего контракта.

В-третьих, агентам Месси не понятно, как "Барса" собирается решать вопрос с налогами. Если в ближайшие два года клуб не сможет выплатить Месси те деньги, которые должен по прежнему соглашению, то аргентинец получит их, уже находясь в США. Представители игрока хотят узнать, где в таком случае Месси должен будет платить налоги - в Испании или в США.

Также отмечается, что у Месси есть сомнения касательно спортивного проекта. Подписание Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Эрика Гарсии не убедило Месси в том, что клуб сможет выйти на новый уровень.

Читайте также: ПСЖ предложил Месси очень выгодный контракт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тедеско может возглавить сборную России

Тедеско может возглавить сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов