Месси требует от "Барселоны" гарантий выплаты всех денег по старому и новому контрактам
Фото: инстаграм Лионеля Месси
Появились новые подробности переговоров "Барселоны" с Лионелем Месси о новом контракте.
По сведениям Marca, стороны пока не могут уладить несколько вопросов. Во-первых, Месси требует от клуба гарантий выплаты всех денег, которые положенные по контракту, даже если кризис в футболе усугубится.
Во-вторых, представители игрока хотят узнать, как "Барса" планирует распределять по сроку нового контракта те задолженности перед футболистом, которые остались еще с предыдущего контракта.
В-третьих, агентам Месси не понятно, как "Барса" собирается решать вопрос с налогами. Если в ближайшие два года клуб не сможет выплатить Месси те деньги, которые должен по прежнему соглашению, то аргентинец получит их, уже находясь в США. Представители игрока хотят узнать, где в таком случае Месси должен будет платить налоги - в Испании или в США.
Также отмечается, что у Месси есть сомнения касательно спортивного проекта. Подписание Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Эрика Гарсии не убедило Месси в том, что клуб сможет выйти на новый уровень.
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