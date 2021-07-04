РПЛ входит в топ-10 лиг мира по суммарной стоимости футболистов

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РПЛ входит в топ-10 лиг мира по суммарной стоимости футболистовФото: инстаграм transfermarkt

Портал Transfermarkt подсчитал суммарную стоимость всех игроков РПЛ.

Футболисты российского чемпионата стоят 979 миллионов евро. По этому показателю РПЛ занимает десятое место в мире.

В топ-5 ожидаемо вошли АПЛ (8, 56 млрд), Серия А (4,96), Ла Лига (4,89), Бундеслига (4,33) и Лига 1 (3,45).

Напомним, что в таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 8-е место.

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