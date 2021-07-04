"Крылья Советов" просматривают нападающего "Краснодара"

Фото: ФК "Краснодар"

"Крылья Советов" интересуются форвардом "Краснодара" Германом Онугха.

Как сообщает сайт самарского клуба, 24-летний футболист примет участие в сборах команды в Сербии.

Онугха прошел медобследование и сыграет в товарищеской игре против "Радничек".

Первую половину прошлого сезона Онугха провел в аренде в "Тамбове", вторую - в "Вайле".

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