Роналду хочет продлить контракт с "Ювентусом"

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Роналду хочет продлить контракт с "Ювентусом"Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, скорее всего, продолжит карьеру в клубе.

Как сообщает Jmania.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, агент футболиста уведомил клуб, что Роналду хочет продлить соглашение до 2023 года.

Действующий контракт португальца истекает летом 2022 года. Отметим, что в 2023 году ему исполнится 38 лет.

В прошлом сезоне на счету Роналду 36 голов и 5 ассистов в 44 играх.

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