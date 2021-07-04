Журналист Венедиктов: "Черчесов назначен Путиным и снят будет Путиным"

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал возможную отставку наставника сборной России Станислава Черчесова.

"Я, кстати, с ним совершенно согласен, со Станиславом Черчесовым. В том, что тренер сборной - это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта. Назначен президентом и снят будет президентом. И нечего тут придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь еще. Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным.

Разумеется, подготовят решение, однако Путин может согласиться, а может не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним… Я хотел сказать "болельщиком", однако я не уверен, что Владимир Владимирович - болельщик", - заявил Венедиктов.

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