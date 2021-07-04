Семак: "Зенит" не может приглашать сильных российских футболистов"

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Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о финансовом положении клуба.

"Мы не можем приглашать сильных российских футболистов, так как это слишком дорого, сильные отечественные игроки нужны всем. Легионеров же мы не можем приглашать, потому что у нас нет свободных мест в заявке. Выше я говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров", - заявил Семак.

Напомним, что уже 17 июля "Зенит" сыграет против "Локомотива" за Суперкубок России. Новый сезон РПЛ начнется 23 июля.

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