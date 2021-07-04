Роналду продолжает лидировать в гонке бомбардиров Евро-2020
Фото: инстаграм Роналду
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему лидирует в бомбардирской гонке Евро-2020.
Португалец возглавляет список с пятью голами (3 - с пенальти). Нападающий сборной Чехии Патрик Шик также забил 5 голов (1 - с пенальти). Однако лидером остается Роналду, так как для УЕФА в приоритете количество голевых передач, а не забитых пенальти.
Роналду отметился одной голевой передачей в матче с Германией, а Шик покинул турнир без единого ассиста. Также стоит отметить, что Роналду сыграл 360 минут на турнире, Шик - 404.
Среди игроков, продолжающих участвовать в турнире, по три гола забили Рахим Стерлинг, Харри Кейн (Англия) и Каспер Дольберг (Дания).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1