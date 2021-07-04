Роналду продолжает лидировать в гонке бомбардиров Евро-2020

Фото: инстаграм Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему лидирует в бомбардирской гонке Евро-2020.

Португалец возглавляет список с пятью голами (3 - с пенальти). Нападающий сборной Чехии Патрик Шик также забил 5 голов (1 - с пенальти). Однако лидером остается Роналду, так как для УЕФА в приоритете количество голевых передач, а не забитых пенальти.

Роналду отметился одной голевой передачей в матче с Германией, а Шик покинул турнир без единого ассиста. Также стоит отметить, что Роналду сыграл 360 минут на турнире, Шик - 404.

Среди игроков, продолжающих участвовать в турнире, по три гола забили Рахим Стерлинг, Харри Кейн (Англия) и Каспер Дольберг (Дания).

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