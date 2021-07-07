Месси лидирует в гонке бомбардиров и ассистентов Кубка Америки

Фото: твиттер Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился голевой передачей в полуфинале Кубка Америки против Колумбии (1:1, по пенальти - 3:2).

В текущем розыгрыше турнира Месси забил 4 гола и отдал 5 ассистов в шести играх.

На данный момент Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки.

Напомним, что в финале турнира Аргентина встретится с Бразилией.

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