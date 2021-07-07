Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с Евро-2020

Фото: инстаграм Рамоса

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

В полуфинале турнира Испания уступила Италии (1:1, по пенальти - 2:4).

"Грустно и несправедливо. Не могу поверить в это, однако вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной", - написал Рамос в твиттере.

Напомним, что Рамос пропустил Евро из-за повреждения.

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