Верратти высказался о пенальти в матче Англия - Дания
Фото: инстаграм Верратти
Хавбек сборной Италии Марко Вератти высказался о матче 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией (2:1).
"Англия физически крепка, однако также у нее есть игроки, технично работающие с мячом. Они заслужили выход в финал, однако мы тоже хотим в нем выиграть. Арбитр был очень щедр, давая пенальти. Я бы так не поступил. Этот гол стал очень важным - он позволил победить в матче. Так что давайте скажем, что это был щедрый поступок.
Англия будет играть дома и мечтает там победить. Однако игра на большой арене мотивирует и нас тоже, придаст сил. Стерлинг - потрясающий футболист, который ежегодно доказывает, что является прекрасным нападающим. Он проводит замечательный турнир. Мы рады, что Англия победила, это будет исторический финал", - приводит слова Верратти Football Italia.
Финал Евро-2020 между Англией и Италией состоится 11 июля в 22:00 (мск).
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