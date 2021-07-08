Верратти высказался о пенальти в матче Англия - Дания

Теги италиямарко верраттианглиядания

Верратти высказался о пенальти в матче Англия - ДанияФото: инстаграм Верратти

Хавбек сборной Италии Марко Вератти высказался о матче 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией (2:1).

"Англия физически крепка, однако также у нее есть игроки, технично работающие с мячом. Они заслужили выход в финал, однако мы тоже хотим в нем выиграть. Арбитр был очень щедр, давая пенальти. Я бы так не поступил. Этот гол стал очень важным - он позволил победить в матче. Так что давайте скажем, что это был щедрый поступок.

Англия будет играть дома и мечтает там победить. Однако игра на большой арене мотивирует и нас тоже, придаст сил. Стерлинг - потрясающий футболист, который ежегодно доказывает, что является прекрасным нападающим. Он проводит замечательный турнир. Мы рады, что Англия победила, это будет исторический финал", - приводит слова Верратти Football Italia.

Финал Евро-2020 между Англией и Италией состоится 11 июля в 22:00 (мск).

Читайте также: Гари Невилл высказался о пенальти на Стерлинге в полуфинале Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша

РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов