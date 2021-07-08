Быстров прокомментировал отставку Черчесова
Фото: инстаграм Владимира Быстрова
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров отреагировал на отставку Станислава Черчесова.
"Разумеется, я ожидал, что будет отставка. Тренер не справился с главной задачей, не вывел команду из группы, из такой группы, из которой должен был выводить. А потом началась некая паника, необходимо было себя оправдывать. Говорилось, что команда находится в идеальном физическом состоянии, все футболисты готовы, однако, к сожалению, по цифрам пробежали больше всех, а по игре этого не было видно.
Ребята были потеряны, тренерский штаб не угадал с игроками. Ничего страшного в отставке нет, придет новый тренер, надеюсь, он будет знать, как команду подготавливать к пиковому состоянию уже к первой игре, а не к третьей. Неважно, будет это иностранец или российский тренер. Важно, чтобы мы требовали от юношеских команд - начиная 2005–2006 годов рождения и заканчивая молодежной - чтобы они не играли в трусливый футбол, а чтобы футболисты, которые будут подходить к основной сборной, были готовы играть против высококлассных игроков, а не отсиживались 10 игр в защите.
Как показывает современный футбол, необходимо быть готовыми к скоростям, нужно играть первым номером. Важно, чтобы новый тренер донес эту мысль до руководителей РФС и тех, кто развивает сейчас российский футбол", - приводит слова Быстрова "Матч ТВ".
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