Стали известны детали перехода Жиру в "Милан"

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Стали известны детали перехода Жиру в "Милан" Фото сайт "Челси"

Форвард "Челси" Оливье Жиру в шаге от перехода в "Милан".

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, стоимость трансфера составит один миллион евро плюс еще один миллион в виде бонусов.

Как сообщает Николо Скира, с 34-летним французом подпишут контракт до 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне на счету Жиру 11 забитых голов в 31 игре.

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