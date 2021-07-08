РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша

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Йоахим Лёв и Андре Виллаш-Боаш не входят в сферу интересов сборной России.

Сообщается, что РФС не будет приглашать этих тренеров из-за финансовых запросов.

"Это очень дорого и нецелесообразно брать тренеров, контракты которых огромные. С Боашем и Лёвом контактов не будет. Не имеет смысла, и в списках их нет", - сообщили источники РБК.

Напомним, что ранее Станислав Черчесов был уволен с поста тренера сборной России. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

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