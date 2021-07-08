Глава Ла Лиги высказался о ситуации с Месси
Фото: инстаграм Лионеля Месси
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации с подписанием контракта между "Барселоной" и Лионелем Месси.
"Я не уверен, что Месси сможет начать сезон Ла Лиги с "Барселоной". Если клуб никого не продаст, это просто невозможно. Потолок зарплат - это одна сторона. Другая - они не могут подписывать и продлевать контракты с футболистами из-за правила "1x4": из каждых полученных четырех евро можно потратить лишь один", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
Напомним, что с 1 июля Месси является свободным агентом. В его подписании заинтересованы "Манчестер Сити" и ПСЖ.
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|Осасуна
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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