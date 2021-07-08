Глава Ла Лиги высказался о ситуации с Месси

1 Теги барселоналионель мессихавьер тебас

Глава Ла Лиги высказался о ситуации с Месси Фото: инстаграм Лионеля Месси

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации с подписанием контракта между "Барселоной" и Лионелем Месси.

"Я не уверен, что Месси сможет начать сезон Ла Лиги с "Барселоной". Если клуб никого не продаст, это просто невозможно. Потолок зарплат - это одна сторона. Другая - они не могут подписывать и продлевать контракты с футболистами из-за правила "1x4": из каждых полученных четырех евро можно потратить лишь один", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, что с 1 июля Месси является свободным агентом. В его подписании заинтересованы "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

натворил делов ентот гнум,мда!Барса уже не знает на какие жертвы пойти ради эгоиста!Я знаю что поможет!Кляп в рот , ноги в таз с бетоном и на дно ближайшей речки!Лапорту,Лео и его лизалок-наложниц , прихлебателей!Нет человека - нет проблемы!Капитализм,детка!Супер!ВИскас эль басра!

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