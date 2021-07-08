Стало известно, каким клубам отказал Рамос перед переходом в ПСЖ

Фото сайт ПСЖ

Новичок ПСЖ Серхио Рамос перед переходом в стан парижан отказал двум клубам АПЛ.

По сведениям Goal.com, Рамос отклонил предложение "Арсенала", так как "канониры" не вышли в Лигу Чемпионов.

Также двухлетний контракт Рамосу предлагал "Манчестер Сити", который подразумевал дальнейший переход в "Нью-Йорк Сити". Однако игрок остановил свой выбор на ПСЖ.

Напомним, что Рамос подписал с ПСЖ контракт до 2023 года.

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