Киевское "Динамо" может арендовать форварда ЦСКА
Фото: инстаграм ЦСКА
Форвард ЦСКА Илья Шкурин может перебраться в киевское "Динамо".
По сведениям журналиста Игоря Бурбаса, киевский клуб планирует арендовать 21-летнего белоруса с опцией выкупа. Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что Шкурин может принять участие в следующем тренировочном сборе "Динамо".
ЦСКА подписал Шкурина в январе 2020 года. На его счету три гола в 14 играх.
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