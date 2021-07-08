Киевское "Динамо" может арендовать форварда ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА

Форвард ЦСКА Илья Шкурин может перебраться в киевское "Динамо".

По сведениям журналиста Игоря Бурбаса, киевский клуб планирует арендовать 21-летнего белоруса с опцией выкупа. Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

Отмечается, что Шкурин может принять участие в следующем тренировочном сборе "Динамо".

ЦСКА подписал Шкурина в январе 2020 года. На его счету три гола в 14 играх.

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