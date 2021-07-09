"Зенит" нацелился на защитника "Нанта"
Фото: инстаграм Паллуа
Защитник "Нанта" Николя Паллуа попал в сферу интересов "Зенита".
По сведениям Le10Sport, наставник питерского клуба Сергей Семак хотел бы подписать француза, у которого есть желание поиграть за границей.
Контракт 33-летнего игрока с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне на счету Паллуа два забитых гола в 33 играх.
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