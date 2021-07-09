"Бенфика" интересуется игроком сборной Украины

Фото: инстаграм Яремчука

Нападающий "Гента" Роман Яремчук может сменить клубную прописку.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры о трансфере 25-летнего игрока сборной Украины ведет "Бенфика".

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 играх.

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