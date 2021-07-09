Арустамян рассказал подробности отставки Черчесова

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Журналист Нобель Арустамян поделился подробностями отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

"Как происходила отставка? Сегодня утром Черчесову позвонили из РФС и пригласили на встречу с Дюковым. Она была довольно короткой - однако этого времени хватило, чтобы согласовать отставку. Сама техническая процедура разрыва контракта еще впереди. С этим проблем быть не должно - тем более, как я понимаю, основные моменты на встрече были обговорены, и Черчесов с РФС пришли ко взаимопониманию.

Что дальше? РФС вел переговоры с российскими тренерами - изначально замену Черчесову видели на нашем рынке. Однако рынок очень узкий, выбор небольшой - все фамилии на слуху, я в первую очередь о Карпине и Слуцком. С обоими, как вы знаете, у РФС не срослось. В итоге переключились на иностранных специалистов. Конкретики тут пока нет, однако самый очевидный вариант - Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива и вполне устраивает руководство РФС, прежде всего Дюкова и Максима Митрофанова.

Не исключено, что в ближайшее время всплывут и другие варианты - РФС последние недели активно предлагают разных тренеров. В частности, из Германии, из Италии. Доменико Тедеско - в их числе. Почти прямая речь в канале у коллеги Алланазарова дает понять: сам Доменико готов вступить в предметные переговоры. Однако ждeт официального предложения.

Повторю: нет окончательного решения. У Дюкова большой опыт назначения иностранных специалистов в "Зените". Контактов в Европе тоже хватает. Не удивлюсь, что могут появиться самые неожиданные варианты", - написал Арустамян в телеграме.

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