Марсело высказался о своем назначении капитаном "Реала"

Теги реал мадридмарсело

Марсело высказался о своем назначении капитаном "Реала" Фото твиттер Марсело

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал свое назначение капитаном команды.

"Это гордость и огромная ответственность - быть капитаном лучшего клуба в мире. Я чувствую себя счастливчиком. Просто знайте, что я каждый день просыпаюсь с большим энтузиазмом из-за того, что понимаю: я в "Реале". Я здесь уже давно. С каждым годом я узнаю все больше, всегда есть что-то новое. И то, что теперь я капитан, - это сбывшаяся мечта", - приводит слова Марсело Marca.

Напомним, что Марсело выступает за мадридский клуб с 2007 года.

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