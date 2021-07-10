Черчесов оценил выступления Украины, Чехии и Венгрии на Евро-2020
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступления некоторых сборных на Евро-2020.
"Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали на ЧМ-2018. Швейцария и Дания дошли до 1/8 финала. А у нас вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее. При этом я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, - качественно защищались, однако не вышла из группы. Мы Венгрию в Лиге Наций в гостях обыграли, а дома сделали ничью - при том, что арбитр не поставил явный пенальти.
У нас в 2018 году команда подготовилась и дошла до 1/4 финала, а Чехия на тот мундиаль вообще не попала. Возможно, для них это был промежуточный турнир и их поколение созрело именно сейчас. А у нас, возможно, сейчас как раз этап, который чехи прошли несколько лет назад. Видите, сколько новых футболистов появилось на сборе. Так ведь тоже бывает!" - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
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|Группа B
|М
|О
|1
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|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
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|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
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|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
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|3
|6
|2
|Бельгия
|3
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|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
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|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1