Королева Великобритании Елизавета II написала письмо Саутгейту перед финалом Евро-2020

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Королева Великобритании Елизавета II написала письмо Саутгейту перед финалом Евро-2020Фото: инстаграм королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II написала письмо наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту.

"Мистер Гарет Саутгейт, менеджер,

55 лет назад мне посчастливилось вручить кубок мира Бобби Муру и увидеть, что значит для футболистов, руководства и вспомогательного персонала выйти в финал крупного международного футбольного турнира и победить в нем.

Я хочу поздравить всех вас от членов моей семьи с выходом в финал Чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего завтра с надеждой, что история запишет не только ваш успех, но и дух, целеустремленность и гордость, с которыми вы ведете себя.

Елизавета Р.".

Напомним, что завтра, 11 июля, в финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией. Матч начнется в 22:00 (мск).

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