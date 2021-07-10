"Спартак" убрал профиль Урунова с официального сайта

Фото: инстаграм Урунова

Будущее хавбека "Спартака" Остона Урунова остается неопределенным.

Профиль игрока был удален с официального сайта, однако московский клуб не объявлял об его уходе.

На данный момент Урунов не числится ни в основной, ни во второй, ни в молодежной командах "Спартака".

Соглашение Урунова с клубом действует до лета 2025 года.

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