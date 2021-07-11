Онана близок к переходу в "Лион"

Теги лионандре онанааякстрансферы

Онана близок к переходу в "Лион" Фото: инстаграм Онана

Голкипер "Аякса" Андре Онана близок к уходу из клуба.

По сведениям NOS, футболист согласовал контракт с "Лионом". Теперь клубы должны договориться об условиях сделки.

Трансферная стоимость 25-летнего камерунца оценивается в 30 миллионов евро. Интерес к нему также проявляли "Арсенал" и "Интер".

Напомним, что из-за дисквалификации Онана не сможет играть до ноября этого года.

Читайте также: Срок дисквалификации Андре Онана сократили с 12 до 9 месяцев. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 июля

Главные новости дня: 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов