Онана близок к переходу в "Лион"

Фото: инстаграм Онана

Голкипер "Аякса" Андре Онана близок к уходу из клуба.

По сведениям NOS, футболист согласовал контракт с "Лионом". Теперь клубы должны договориться об условиях сделки.

Трансферная стоимость 25-летнего камерунца оценивается в 30 миллионов евро. Интерес к нему также проявляли "Арсенал" и "Интер".

Напомним, что из-за дисквалификации Онана не сможет играть до ноября этого года.

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