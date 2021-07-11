Онана близок к переходу в "Лион"
Фото: инстаграм Онана
Голкипер "Аякса" Андре Онана близок к уходу из клуба.
По сведениям NOS, футболист согласовал контракт с "Лионом". Теперь клубы должны договориться об условиях сделки.
Трансферная стоимость 25-летнего камерунца оценивается в 30 миллионов евро. Интерес к нему также проявляли "Арсенал" и "Интер".
Напомним, что из-за дисквалификации Онана не сможет играть до ноября этого года.
Читайте также: Срок дисквалификации Андре Онана сократили с 12 до 9 месяцев. | http://soccernews.ru
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