"Манчестер Юнайтед" получил разрешение от "Реала" вести переговоры с Вараном

Фото: инстаграм Варана

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером защитника "Реала" Рафаэля Варана.

Как сообщает Sky Sports, мадридский клуб разрешил "МЮ" вести переговоры с 28-летним французом.

Отмечается, что за ситуацией с футболистом следит ПСЖ, который также выходил на окружение игрока.

Контракт Варана с "Реалом" истекает летом 2022 года. Поэтому "МЮ" постарается максимально сбить цену на игрока.

В прошлом сезоне на счету Варана два забитых гола в 41 игре.

Читайте также: "Реал" не будет покупать нового защитника, несмотря на вероятный уход Варана. | http://soccernews.ru