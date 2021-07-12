"Манчестер Юнайтед" получил разрешение от "Реала" вести переговоры с Вараном
Фото: инстаграм Варана
"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером защитника "Реала" Рафаэля Варана.
Как сообщает Sky Sports, мадридский клуб разрешил "МЮ" вести переговоры с 28-летним французом.
Отмечается, что за ситуацией с футболистом следит ПСЖ, который также выходил на окружение игрока.
Контракт Варана с "Реалом" истекает летом 2022 года. Поэтому "МЮ" постарается максимально сбить цену на игрока.
В прошлом сезоне на счету Варана два забитых гола в 41 игре.
Читайте также: "Реал" не будет покупать нового защитника, несмотря на вероятный уход Варана. | http://soccernews.ru
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