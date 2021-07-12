"Химки" отреагировали на возможное подписание Глушенкова
Фото: SpartakWorld
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что хавбек "Спартака" Максим Глушенков может покинуть клуб.
"К нам пока такой сигнал не поступал, однако наша позиция не поменялась. Если Максим действительно не нужен главному тренеру "Спартака", мы будем готовы начать переговоры. Готовы обсуждать все варианты по нему", - приводит слова Терюшкова "Спорт-Экспресс".
Минувший сезон Глушенков провел в аренде в "Химках". Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года.
Читайте также: Глушенков может покинуть "Спартак". | http://soccernews.ru
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